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Van'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'da 5 ilden yetkililerin katıldığı Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, güvenlik önlemlerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:38
Van'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Van'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Van'da, 5 ilden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, önemli konulara ışık tuttu. Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde toplanan yetkililer, bölgedeki göç sorununa karşı atılacak adımları değerlendirdi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Iğdır Valisi Ercan Turan, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek katıldı. Ayrıca Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Muş ve Hakkari'deki göç idaresi müdürleri de toplantıda yer aldı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Yapılan toplantının gündeminde sınır güvenliği, düzensiz göçle mücadele için alınan önlemler, ilgili iller arasındaki koordinasyon çalışmaları ve kaçakçılıkla mücadele konuları yer aldı. Bu çerçevede, açıklanan görüşler ve öneriler sayesinde bölgenin güvenliğini artırmak hedefleniyor.

Van'da 5 ilden yetkililerin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı...

Van'da 5 ilden yetkililerin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Iğdır Valisi Ercan Turan, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek katıldı.

Van'da 5 ilden yetkililerin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı...

Van'da 5 ilden yetkililerin katılımıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Valisi Ozan Balcı başkanlığında, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Iğdır Valisi Ercan Turan, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek katıldı.

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