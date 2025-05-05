DOLAR
38,58 0,05%
EURO
43,69 -0,13%
ALTIN
4.109,69 -2,31%
BITCOIN
3.614.061,71 2,1%

Van'da Emeklileri Sahte Borçlandıran 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. 2000'den fazla senet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 16:00
Van'da Emeklileri Sahte Borçlandıran 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu

Van'da, sabit gelirli bireyleri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 şüpheli, düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyon, emeklilerin maaşlarının bir kısmına icra yoluyla el koyan dolandırıcılara karşı gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Yöntemleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, mali suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 19 kişiyi dernek üyesi yaparak onlara sahte kömür satışı gösterdikleri ve senet imzalattıkları tespit edildi. Ayrıca, bu kişileri faizli bir şekilde borçlandırarak maaşlarının belli bir kısmına el koydukları anlaşıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 7 ikamet, 3 iş yeri ve bir dernek olmak üzere toplam 11 farklı noktada incelemeler yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 bin 38 senet, bir tabanca, 18 fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran ve maaşlarının belli bir...

Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran ve maaşlarının belli bir kısmına icra yoluyla el koyanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 7 ikamet, 3 iş yeri ve bir dernekte yapılan aramada 2 bin 38 senet, tabanca, 18 fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Yangın: Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kırşehir'de Anayasa Mahkemesi Deneyimleri Konferansı Düzenlendi
3
Londra'da İsrail'in Suriye Saldırılarına Protesto
4
TEKNOFEST KKTC'de Birinci Olan Öğrencilere Kayseri'de Coşkulu Karşılama
5
Pakistan, Hindistan'ın Terörist İddialarını Çürütmek İçin Gazetecileri Keşmir'e Götürdü
6
Muş'ta Aile Çalıştayı Düzenlendi: Aile Kurumunun Önemi Vurgulandı
7
Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sırasında Kavga: 3 Gözaltı

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı