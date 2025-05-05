Van'da Emeklileri Sahte Borçlandıran 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da Emeklilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu

Van'da, sabit gelirli bireyleri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran 9 şüpheli, düzenlenen geniş çaplı bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyon, emeklilerin maaşlarının bir kısmına icra yoluyla el koyan dolandırıcılara karşı gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Yöntemleri ve Ele Geçirilen Malzemeler

Van İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, mali suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, 19 kişiyi dernek üyesi yaparak onlara sahte kömür satışı gösterdikleri ve senet imzalattıkları tespit edildi. Ayrıca, bu kişileri faizli bir şekilde borçlandırarak maaşlarının belli bir kısmına el koydukları anlaşıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 7 ikamet, 3 iş yeri ve bir dernek olmak üzere toplam 11 farklı noktada incelemeler yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 bin 38 senet, bir tabanca, 18 fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Van'da sabit gelirlileri ve emeklileri sahte yollarla borçlandıran ve maaşlarının belli bir kısmına icra yoluyla el koyanlara yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce 7 ikamet, 3 iş yeri ve bir dernekte yapılan aramada 2 bin 38 senet, tabanca, 18 fişek ve çok sayıda doküman ele geçirildi.