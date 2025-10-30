Van'da Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti İl Başkanlığı Önünde Sessiz Yürüyüş

Menekşe Sokak'tan başlatılan yürüyüşte aileler çocuklarına çağrı yaptı

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Menekşe Sokak'ta toplanan aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarıyla yürüyüşe geçerek parti binası önüne ulaştı. Bu hafta slogan atmayan aileler, sessiz yürüyüşle çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme kızı için katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına Terörsüz Türkiye Süreci'nin kendilerine umut verdiğini söyledi. Sancar, "Bugün slogan atmadık, dualarla yürüdük. Komisyon bugün toplanacak. İnşallah anneler artık ağlamayacak, şehit haberleri gelmeyecek. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. 8 yıldır evlat mücadelemizi sürdürüyoruz. Acımız çok büyük, yıllardır bir yanımız eksik. Evlatlarımıza kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz." dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını belirten Saliha Mert ise, "Yıllardır bu mücadeledeyiz, çok yorulduk. Oğlum sana sesleniyorum, gel devlete teslim ol. İnşallah herkes evladına kavuşur." diye konuştu.

Ailelerin sessiz çağrısı, yetkililere ve kamuoyuna iletilmek üzere güçlü bir mesaj olarak öne çıktı.

