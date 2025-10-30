Van'da Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti İl Başkanlığı Önünde Sessiz Yürüyüş

Van'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Menekşe Sokak'tan DEM Parti İl Başkanlığı önüne sessiz yürüyüşle çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:57
Van'da Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti İl Başkanlığı Önünde Sessiz Yürüyüş

Van'da Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti İl Başkanlığı Önünde Sessiz Yürüyüş

Menekşe Sokak'tan başlatılan yürüyüşte aileler çocuklarına çağrı yaptı

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Menekşe Sokak'ta toplanan aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarıyla yürüyüşe geçerek parti binası önüne ulaştı. Bu hafta slogan atmayan aileler, sessiz yürüyüşle çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme kızı için katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına Terörsüz Türkiye Süreci'nin kendilerine umut verdiğini söyledi. Sancar, "Bugün slogan atmadık, dualarla yürüdük. Komisyon bugün toplanacak. İnşallah anneler artık ağlamayacak, şehit haberleri gelmeyecek. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. 8 yıldır evlat mücadelemizi sürdürüyoruz. Acımız çok büyük, yıllardır bir yanımız eksik. Evlatlarımıza kavuşacağımız günleri dört gözle bekliyoruz." dedi.

Oğlu için eyleme katıldığını belirten Saliha Mert ise, "Yıllardır bu mücadeledeyiz, çok yorulduk. Oğlum sana sesleniyorum, gel devlete teslim ol. İnşallah herkes evladına kavuşur." diye konuştu.

Ailelerin sessiz çağrısı, yetkililere ve kamuoyuna iletilmek üzere güçlü bir mesaj olarak öne çıktı.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Bütçe Teklifi Görüşmeleri Başladı
2
Karatepe: Kredi Kartı ve KMH Borçları Vatandaşı Yoksullaştırıyor
3
Eskişehir'de 'Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı' — Mesleki Eğitime Yeni Vizyon
4
Etiler Huzurevi'nde Cumhuriyet Balosu: 102. Yıl Coşkusu
5
Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı
6
Jim Keller: Yapay Zeka Çipleri Açık Kaynakla Herkese Açık Olacak
7
Edirne Sultan 1. Murat Hastanesinde Kısa Devre Kaynaklı Yangın

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar