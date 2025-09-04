Van'da Evlat Nöbeti: Aileler DEM Parti Önünde Sessiz Yürüyüşte

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin talepleri sürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Sessiz yürüyüş yapan anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Güllü Ereğli, oğlunun 10 yıl önce kaçırıldığını söyledi.

Ereğli, oğlundan dönmesini isteyerek şu sözleri ifade etti:

"Oğlumu kandırarak götürdüler. Ben oğlumu istiyorum. Benim oğlum üniversiteye gidiyordu, savcı olmak istiyordu ama onun hayallerini çaldılar. Bizim hayatımızı kararttılar. Diğer çocuklarımızı perişan ettiler. Hepimiz o yüzden hasta olduk. Nevzat, eğer beni duyuyorsan gel. Onlar zalimdir, haindir. Oğlum gel, devletimize teslim ol."

Kardeşi için eyleme katılan Abdullah Arslan ise yaklaşık 4 yıldır mücadelelerine devam ettiklerini belirtti.

Arslan, kardeşinin inşaat mühendisliği bölümünü okuduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Kardeşim Balıkesir'de üniversite okuyordu. Kandırarak götürdüler. Onlar kendi çocuklarını güzel okullarda okutuyorlar. Milletvekili, belediye başkanı oluyorlar. Garibanların çocuklarını da dağa gönderiyorlar. Kardeşime çağrı yapıyorum ülkene gel, sen de güzel yaşa. İnşaat mühendisisin bize faydan olsun. Annem kanser hastası kardeşimi bekliyor. İnşallah bu süreç başarıya ulaşır. Kardeşim de gelir. Türkiye gibi güzel bir ülke yok. Bizim ülkemiz bütün insanları seviyor. Bizim bu süreçten beklentimiz var. İnşallah başarıya ulaşır, kandırılarak dağa götürülen her çocuk gelir."

Ailelerin ortak çağrısı, çocukların güven içinde ailelerine ve devlete teslim edilmesi yönünde devam ediyor.