Van'da Farklı Suçlardan Aranan 82 Şüpheli Yakalandı

Van'da, farklı suçlardan aranan 82 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:51
Van'da Farklı Suçlardan Aranan 82 Şüpheli Yakalandı

Güvenlik Güçlerinden Önemli Operasyon

Van'da, farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 68 bin 510 kişi ile 60 bin 324 araç sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

Suç Araştırma Timi’nin Çalışmaları

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ise 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama Sonuçları

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı. Van’daki bu operasyon, il genelindeki güvenlik ortamını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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