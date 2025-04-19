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Van'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil direğe çarparak 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 21:30
Van'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Van'ın Muradiye İlçesinde Trajik Otomobil Kazası

Van'ın Muradiye ilçesinde, 65 AAZ 700 plakalı otomobilin tabela direğine çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi'nde gerçekleşti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarptı. Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Otomobilde bulunan 5 kişi kazada yaralandı ve ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ü yaşamını yitirdi.

Kaza sonrasında karayolu trafiğe kapatıldı ve olay yeri incelemesinin ardından araç kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açılacaktır.

Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi...

Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi...

Van'ın Muradiye ilçesinde tabela direğine çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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