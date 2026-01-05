DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Van'da Gebelikte Teşhis Edilen Şah Damarı Tümörü Başarıyla Alındı

Kahramanmaraş'tan gelen gebelikte teşhis edilen şah damarı (glomus) tümörü, Lokman Hekim Van Hastanesi'nde Prof. Dr. Halil Başel öncülüğünde başarılı operasyonla çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:23
Van'da Gebelikte Teşhis Edilen Şah Damarı Tümörü Başarıyla Alındı

Van'da Gebelikte Teşhis Edilen Şah Damarı Tümörü Başarıyla Alındı

Lokman Hekim Van Hastanesi, gebelikte tespit edilen şah damarı (glomus) tümörünü başarıyla ameliyat ederek hastayı sağlığına kavuşturdu. Boyun bölgesinde, hayati damar ve sinir yapılarına yakınlığı nedeniyle yüksek risk taşıyan bu operasyonlar, ileri düzey deneyim gerektiriyor ve Türkiye'de sınırlı merkezde yapılabiliyor.

Operasyon ve merkezdeki deneyim

Ameliyatlar, Prof. Dr. Halil Başel liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Başel, dışarıdan gelen iki hastaya operasyon yapıldığını belirterek süreç hakkında şunları aktardı:

"Hamileliğini beklemek istemiş; o dönemde yaklaşık 3 santimetre olan tümör, en son ölçümümüzde 5,5 santimetreye kadar ulaşmıştı. Yani bir yıl içinde ciddi bir büyüme göstermişti. Annelik süreci ve çocuğun bakımı nedeniyle tedavi bir süre ertelenmişti. Aslında tanı daha önce konulmuş ancak bu nedenlerle tedavi gecikmişti. 3 santimetrelik bir tümör ile 5,5 santimetrelik bir tümörün ameliyatı arasında komplikasyon riski açısından önemli farklar vardır. Ancak tümör bu kadar büyük olmasına rağmen ameliyatı hiçbir sorun yaşamadan başarıyla tamamladık. Hastamız şu an taburcu aşamasına gelmiş durumda. Ayrıca hastamızın şekerle ilgili bir problemi de vardı; onu da ameliyat öncesinde düzelterek operasyonu gerçekleştirdik"

Başel, diğer hasta hakkında da şunları söyledi:

"Diğer hastamız ise Sivas’tan geldi. Onun tümörü çok büyük değildi, yaklaşık 3 santimetreydi; ancak yerleşimi nedeniyle damarı sarmış olması ameliyatı daha zor hâle getiriyordu. Her iki hastamızda da şah damarına müdahale etmeden, damarı koruyarak ameliyatlarını gerçekleştirdik. Normalde bu damarın içine uzanan tümörlerde damarda mutlaka bir iz kalır; ancak kendi geliştirdiğimiz teknikle damarı hiç zedelemeden ameliyatları tamamladık. İnşallah her iki hastamızı da kısa süre içinde taburcu edeceğiz"

Hastaların hikayesi ve sonuç

Operasyon edilen hastalardan biri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen 2 çocuk annesi Damla Özel (23). Özel, ilk tanının 28 haftalık gebelikte konulduğunu belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Tanı, Malatya İnönü Hastanesi’nde konuldu. Süreçte birçok hastaneye başvurdum; Kayseri’ye gittim, Maraş’a gittim. Maraş’ta bu ameliyatın yapılamayacağı söylendi. Malatya’da ise yapılabileceği ifade edildi ancak açıkçası kendimi yeterince güvende hissedemedim. Araştırmalarım sonucunda Halil Başel Hocamızı buldum. Allah razı olsun Halil Hoca’dan; gerçekten 10 numara bir doktor. Ameliyatım çok başarılı geçti, çok şükür. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum"

Diğer hasta ise Sivas’tan gelen 3 çocuk annesi Nazmiye Çoban (61). Her iki hasta da başarılı ameliyatların ardından taburcu edildi; Çoban, ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu belirterek Prof. Dr. Halil Başel ve ekibine teşekkür etti.

Lokman Hekim Van Hastanesi, şah damarı tümörü gibi yüksek riskli cerrahilerde farklı illerden gelen hastalara umut olmaya devam ediyor ve merkezde geliştirilen tekniklerle damar korunarak güvenli operasyonlar başarıyla gerçekleştiriliyor.

KAHRAMANMARAŞ’TAN VAN’A GELEN VE GEBELİK SÜRECİNDE ŞAH DAMARI (GLOMUS) TÜMÖRÜ TANISI KONULAN GENÇ...

KAHRAMANMARAŞ’TAN VAN’A GELEN VE GEBELİK SÜRECİNDE ŞAH DAMARI (GLOMUS) TÜMÖRÜ TANISI KONULAN GENÇ HASTA, LOKMAN HEKİM VAN HASTANESİ’NDE YAPILAN BAŞARILI OPERASYONUYLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.

KAHRAMANMARAŞ’TAN VAN’A GELEN VE GEBELİK SÜRECİNDE ŞAH DAMARI (GLOMUS) TÜMÖRÜ TANISI KONULAN GENÇ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Emlakçılar Odası'nda 6. Olağan Genel Kurul: Atasoy ve Taştan Yarışıyor
2
Başiskele KALE Projeleriyle 2025’te Binlerce Aileye Dokundu
3
Kozan, Adana: Milyonluk Safkan İngiliz ve Arap Atlarının Üssü
4
V-NOTES (Kesisiz Cerrahi) ile Daha Hızlı İyileşme
5
Menteşe'de Deneyap Atölyeleriyle Geleceğin Mühendisleri Yetişiyor
6
Türkiye’nin Yeni Derin Deniz Gücü: Çağrı Bey ve Yıldırım Göreve Hazırlanıyor
7
Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Gemisi Karaya Oturdu — 3 Gündür Bekleyiş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları