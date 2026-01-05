Van'da Gebelikte Teşhis Edilen Şah Damarı Tümörü Başarıyla Alındı

Lokman Hekim Van Hastanesi, gebelikte tespit edilen şah damarı (glomus) tümörünü başarıyla ameliyat ederek hastayı sağlığına kavuşturdu. Boyun bölgesinde, hayati damar ve sinir yapılarına yakınlığı nedeniyle yüksek risk taşıyan bu operasyonlar, ileri düzey deneyim gerektiriyor ve Türkiye'de sınırlı merkezde yapılabiliyor.

Operasyon ve merkezdeki deneyim

Ameliyatlar, Prof. Dr. Halil Başel liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Başel, dışarıdan gelen iki hastaya operasyon yapıldığını belirterek süreç hakkında şunları aktardı:

"Hamileliğini beklemek istemiş; o dönemde yaklaşık 3 santimetre olan tümör, en son ölçümümüzde 5,5 santimetreye kadar ulaşmıştı. Yani bir yıl içinde ciddi bir büyüme göstermişti. Annelik süreci ve çocuğun bakımı nedeniyle tedavi bir süre ertelenmişti. Aslında tanı daha önce konulmuş ancak bu nedenlerle tedavi gecikmişti. 3 santimetrelik bir tümör ile 5,5 santimetrelik bir tümörün ameliyatı arasında komplikasyon riski açısından önemli farklar vardır. Ancak tümör bu kadar büyük olmasına rağmen ameliyatı hiçbir sorun yaşamadan başarıyla tamamladık. Hastamız şu an taburcu aşamasına gelmiş durumda. Ayrıca hastamızın şekerle ilgili bir problemi de vardı; onu da ameliyat öncesinde düzelterek operasyonu gerçekleştirdik"

Başel, diğer hasta hakkında da şunları söyledi:

"Diğer hastamız ise Sivas’tan geldi. Onun tümörü çok büyük değildi, yaklaşık 3 santimetreydi; ancak yerleşimi nedeniyle damarı sarmış olması ameliyatı daha zor hâle getiriyordu. Her iki hastamızda da şah damarına müdahale etmeden, damarı koruyarak ameliyatlarını gerçekleştirdik. Normalde bu damarın içine uzanan tümörlerde damarda mutlaka bir iz kalır; ancak kendi geliştirdiğimiz teknikle damarı hiç zedelemeden ameliyatları tamamladık. İnşallah her iki hastamızı da kısa süre içinde taburcu edeceğiz"

Hastaların hikayesi ve sonuç

Operasyon edilen hastalardan biri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen 2 çocuk annesi Damla Özel (23). Özel, ilk tanının 28 haftalık gebelikte konulduğunu belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Tanı, Malatya İnönü Hastanesi’nde konuldu. Süreçte birçok hastaneye başvurdum; Kayseri’ye gittim, Maraş’a gittim. Maraş’ta bu ameliyatın yapılamayacağı söylendi. Malatya’da ise yapılabileceği ifade edildi ancak açıkçası kendimi yeterince güvende hissedemedim. Araştırmalarım sonucunda Halil Başel Hocamızı buldum. Allah razı olsun Halil Hoca’dan; gerçekten 10 numara bir doktor. Ameliyatım çok başarılı geçti, çok şükür. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum"

Diğer hasta ise Sivas’tan gelen 3 çocuk annesi Nazmiye Çoban (61). Her iki hasta da başarılı ameliyatların ardından taburcu edildi; Çoban, ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu belirterek Prof. Dr. Halil Başel ve ekibine teşekkür etti.

Lokman Hekim Van Hastanesi, şah damarı tümörü gibi yüksek riskli cerrahilerde farklı illerden gelen hastalara umut olmaya devam ediyor ve merkezde geliştirilen tekniklerle damar korunarak güvenli operasyonlar başarıyla gerçekleştiriliyor.

