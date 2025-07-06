Van'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yapılan etkili müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, atık plastik malzemelerinin toplandığı tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olayın duyulmasının ardından, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun Duman ve Zorlu Mücadele

Yangınla mücadele eden itfaiye görevlileri, ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerle birlikte TOMA kullanarak alevleri kontrol altına almaya çalıştılar. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, zorlu bir çalışma sonucunda yangını söndürmeyi başardı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili detaylı incelemelerin yapılması bekleniyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile yapılan müdahale sonucu söndürüldü.