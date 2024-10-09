Van'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılara Yasak Geldi

Van'da Gösteri Yürüyüşü Yasaklanması

Van Valiliği, 5 gün süresince gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarına yasak getirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, yasakların nedeni olarak toplum güvenliğinin sağlanması ve olası şiddet olaylarının önlenmesi belirtildi.

Yasağın Gerekçesi

Açıklamada, anayasa ve yasalarda belirtilen sınırlandırmaların önemine vurgu yapılarak, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amacı güdüldüğü ifade edildi. Ayrıca, terör örgütlerinin planlarının etkisiz hale getirilmesi, suçların önlenmesi ve temel hakların idamesine dair kaygıların da bu yasaklandırmada rol oynadığı vurgulandı.

Yasakların Kapsamı

Van ili sınırları içinde 9-13 Ekim tarihlerinde, Valilik ve Kaymakamlıklarca uygun görülen etkinlikler hariç, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak tüm protesto eylemleri yasaklanmıştır. Bu kapsamda; açık hava toplantıları, kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, oturma eylemleri, stant kurma, imza kampanyası ve her türünüz protesto eylemi yer almaktadır.

Sosyal Hareketliliğe Kısıtlama

Ayrıca, belirtilen tarihlerde il ve ilçelere dışarıdan gelebilecek şahıs ve grupların girişleri de engellenecek. Bu durum, herhangi bir yasa dışı etkinlik ya da eylemin önlenmesi amacıyla alınmış bir karar olarak değerlendiriliyor. Van Valiliği'nin bu adımı, güvenlik endişeleriyle ilgili hissettiklerini ve toplumun huzurunu korumak istediklerini göstermektedir.