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Van'da Güvenlik Korucularına Arama Kurtarma Eğitimi

Van'ın Gürpınar ilçesinde güvenlik korucularına 5 günlük arama kurtarma eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 13:07
Van'da Güvenlik Korucularına Arama Kurtarma Eğitimi

Van'da Güvenlik Korucularına Arama Kurtarma Eğitimi

Van'ın Gürpınar ilçesinde, güvenlik korucularına yönelik kapsamlı bir arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Bu eğitim, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirildi.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrindeki güvenlik korucuları, afet ve acil durumlarda hizmet kapasitelerini artırmak amacıyla 5 günlük bir eğitim programına katıldı.

Eğitim süresince güvenlik korucularına, enkazda arama kurtarma, afetlerde ilk yardım, çadır kurma ve dağcılık gibi önemli konular öğretildi. Bu sayede, korucuların afet anlarında hızlı ve etkili müdahale yetenekleri geliştirildi.

Programın sonunda, AFAD görevlileri ile güvenlik korucuları arasında bir tatbikat gerçekleştirildi. Enkazda arama ve kurtarma tatbikatı, teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağına dair değerli bir deneyim sundu.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki güvenlik korucularına arama kurtarma eğitimi verildi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki güvenlik korucularına arama kurtarma eğitimi verildi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki güvenlik korucularına arama kurtarma eğitimi verildi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki güvenlik korucularına arama kurtarma eğitimi verildi.

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