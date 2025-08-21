DOLAR
Van'da Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı: Şapla Mücadelede Aşılama %97

Van'da 13 Haziran'da kapatılan hayvan pazarı, yapılan aşılama ve kontrollerin ardından yeniden açıldı; yetkililer hastalığın kontrol altına alındığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:38
Van'da hayvan pazarı yeniden açıldı

Van'da şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla geçici olarak kapatılan hayvan pazarı, alınan tedbirler ve yapılan kontrollerin ardından yeniden hizmete başladı.

Kapanma ve yeniden açılma süreci

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı doğrultusunda 13 Haziran tarihinde geçici olarak kapatılan hayvan pazarında, dün yapılan kontrollerin ardından faaliyetlerin tekrar başladığı bildirildi.

Yetkililerin açıklamaları

Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada kent genelinde şap hastalığını engellemek için tedbirlerin uygulandığını ve aşılama çalışması yapıldığını söyledi. Şişman, “Şapla mücadele zorlu bir iştir. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda yaralar gözükmektedir. Biz de tespit ettiğimiz bölgeleri karantinaya aldık. Gözetimi ve koruma bölgesi olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu kapsamda 13 Haziran'da kapattığımız hayvan pazarımızı tekrardan açtık.” ifadelerini kullandı.

Şişman, kentteki hayvanların aşılandığını belirterek, “İlimizdeki çalışmalar neticesinde aşılama oranı %97 oranında. Bu aşılamalar ikinci aşılamadır. Dolayısıyla sahadaki izlenimlerimizde hastalığın söndüğünü görüyoruz. Dün itibarıyla hayvan pazarını açtık ve incelemelerde bulunduk. Durum şu an gayet iyi.” dedi ve gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Üreticiler ne dedi?

Hayvan pazarında ticaret yapan Emrah Metin, hayvanlarını Gevaş ilçesindeki Daldere köyünden getirdiğini belirterek, “Hayvanlarımı Gevaş ilçesindeki Daldere köyünden getiriyorum. Çok zorlu bir yolculuk oluyor. Hayvan pazarı açılır açılmaz buraya geldik. Şu anda bir durgunluk var inşallah açılır. Hayvan pazarının her zaman açık olması taraftarıyız. Bölgemizde hastalık yok. Duyduğumuz kadarıyla birkaç yerde görülmüş. İnşallah hastalığın olmadığı bir dönem geçiririz.” dedi.

Diğer bir pazarcı Yusuf Arslan ise, “Pazar açıldığı için mutluyuz, inşallah güzel satışlar gerçekleşir. Pazar açıldı ama şu anlık ticaret durgun.” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım