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Van'da Hükümlü ve Tutukluların Eserleri Sergilendi

Van'da tutuklu ve hükümlülerin eserleri, Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:23
Van'da Hükümlü ve Tutukluların Eserleri Sergilendi

Van'da Hükümlü ve Tutukluların Eserleri Sergilendi

Van'da tutuklu ve hükümlülerin yaptıkları eserler, Resim ve El Sanatları Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergide, hükümlü ve tutukluların katıldığı kurslarda edindikleri becerilerle yarattıkları 195 eser sergilendi.

Sergiyi ziyaret eden kent sakinleri, eserleri gözlemleyerek, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alma fırsatı buldular.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda öğretmenlik yapan Şener Çolak, hükümlülerin topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve el becerilerini keşfetmek amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler verdi. Çolak, toplumdan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Çolak, "Sergimizin açılışını Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Kılıç ve Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Hacı Kocaaslan katılımıyla gerçekleştirdik. Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünleri halka ulaştıracağız. Eğitim ve mesleki üretim faaliyetleri düzenliyoruz, el sanatları kursları dışında okuma yazma ve müzik dersleri de veriyoruz. Bu serginin düzenlenmesinde destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Sergiyi ziyaret eden Barzan Altun ise, "Sergide çok sayıda farklı ürün inceledik. Cezaevlerinde bu tür etkinliklerin yapılması son derece önemli, bu tür faaliyetlerin devam etmesini istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Van'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çalışmalar, Resim ve El Sanatları Sergisi'nde...

Van'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çalışmalar, Resim ve El Sanatları Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Van'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çalışmalar, Resim ve El Sanatları Sergisi'nde...

Van'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çalışmalar, Resim ve El Sanatları Sergisi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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