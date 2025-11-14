Van'da İmam Hatip, Minbere Çıkan Çocuğu Yanına Alıp Hutbeyi Birlikte Okudu

Van'da minbere çıkan çocuğu yanına alıp hutbeyi birlikte okudu

İpekyolu - Ezberciler Camii'nde sıcak an

Van'da Cuma namazı sırasında cami cemaatinin takdirini toplayan anlamlı bir an yaşandı. Namaz öncesi hutbenin okunacağı sırada camiye gelen yaklaşık 4-5 yaşlarındaki bir çocuğun merakı, imam hatibin şefkatli yaklaşımıyla unutulmaz bir sahneye dönüştü.

İpekyolu ilçesindeki Ezberciler Camiinde hutbe sırasındayken minbere tırmanmaya çalışan küçük çocuğu gören cami imam hatibi, müdahaleyi engelleyici bir tavır yerine nazik bir davranışla sürdürdü. İmam, çocuğu yanına alarak hutbeyi birlikte okumaya başladı; bu anlar cemaatte tebessüm ve takdirle karşılandı.

O anların sıcaklığı, cami ortamının merhametli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Çocuğun şaşkın ve huzurlu ifadesi ile imam hatibin şefkatli tutumu, cemaatin hafızasında anlamlı bir kare bıraktı.

İmam hatip, hutbeye başlamadan önce cemaatin merakını gidermek amacıyla çocuğa dair kısa bir açıklama yaptı. Çocuğu tanımadığını, adını bilmediğini ve babasıyla birlikte camiye geldiğini belirtti. İmam-Hatip sözlerine şu şekilde devam etti:

"Saadet çağında, yaşanmış bir olay gözümün önüne geldi sanki. Kimin çocuğudur bilmiyorum. Ama Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz kendi devrindeyken hutbe okuduğu bir esnada Hazreti Hasan Efendimiz o zaman henüz 5 yaşındayken yani bunun yaşındayken mescitten içeri giriyor. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hutbenin yarısında minberden aşağı iniyor. Hazreti Hasan’ı kucağına alıyor ve çıkıp hutbesine kaldığı yerden devam ediyor. Bizler belki böyle bir teşebbüste durursak bir hoca olarak ya bu hocanın da sanki ondan başka kimsenin oğlu yok. Çocuğu yok gibi davranıyor. Benin Peygamberim böyle yapmışsa, biz niye yapmayalım? Benim Peygamberim çocuklara böyle şefkatle, merhametle davranmışsa, onları kucağına alıp başını okşayıp sevmişse biz niye sevmeyelim? Biz niye yapmayalım? Hatta bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz şöyle buyuruyor: "Erkek çocuklarınızı seviniz" diyor. Bir sahabe diyor ki: "Ya Resulallah Kız çocuklarımızı sevmeyelim mi? Onlar zaten diyor kendilerini sevdiriyorlar. Siz erkek çocuklarınızı sevin diyerek hutbesine devam etti."

Cemaattin tamamında oluşan tebessüm, imam hatibin bu yaklaşımının cami ve din görevlilerinin kucaklayıcı ve merhametli yüzünü yeniden hatırlattığını gösterdi.

