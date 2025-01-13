Van'da İşten Çıkarılan Belediye Çalışanlarından Eylem Devamı

Van'da İşten Çıkarılan Belediye Çalışanları Eylemlerini Sürdürüyor

Van'da, bazı belediyelerde işten çıkarılan çalışanlar, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan tarafından destekleniyor. Ayhan, işçilerin İpekyolu Belediyesi binası önüne kurdukları çadırda gerçekleştirdikleri eylemde onlarla bir araya geldi.

255 Gündür Devam Eden Direniş

Ayhan, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde hukuksuz biçimde işlerinden edilen işçilerin 255 gündür direniş gösterdiklerini ifade etti. Bu onurlu mücadelenin Türkiye emek tarihine altın harflerle kazındığını vurguladı. "Bu kadim toprakların evlatlarına yaşatılanları asla kabul etmiyoruz" diyen Ayhan, talepleri karşılanana kadar mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

İşçi Ailelerine de Etki Ediyor

İşten çıkarmaların yalnızca işçilere değil, ailelerine ve Van halkının temel hizmetlerine ciddi zararlar verdiğini belirten Ayhan, mağduriyetlerin yaratılmasına karşı duracaklarını yineledi. "İşçilerimiz gece gündüz demeden Van’a hizmet etti. Ancak mevcut belediye başkanları, işten çıkarmalarıyla yerlerine yandaşlarını yerleştirdi" dedi.

Hukuksuzluğa Son Verin

Ayhan, geçmişte 800 işçinin işine son verildiğini vurgularken, bu işçilerin hiçbirinin hukuki bir soruşturma geçirmediğini dile getirdi. "Van halkının oylarıyla seçildiniz ama seçim sonrası emeğin ve emekçinin hakkını gasbettiniz. Bu hukuksuzluğu yapanlara hesap sormak zorundayız" şeklinde konuştu.

Adalet ve Çalışma Barışı İçin Eylem

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ise işçilerin mağduriyeti giderilene dek eylemlerine devam edeceklerini belirterek, Hatice Ayhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayhan, yerel ve ulusal yetkililere çağrıda bulunarak, "Üyelerimizin haklarını iade edin, Van'ın öz evlatlarına karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirin" dedi.