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Van'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı

Van'da düzenlenen fuarda, ceza infaz kurumlarında üretilen el sanatları ve ürünler sergilendi. Vali Ozan Balcı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 17:42
Van'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açıldı

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Van'da Görücüye Çıktı

Van'da düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından açıldı. Fuar, Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda, ülke genelindeki 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde hükümlüler tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olma özelliği taşıyor.

Fuarın Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kırgız Türkü çocukların geleneksel halk oyunları gösterisiyle devam eden törende, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, fuara katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Balcı, fuarın üretim, emek ve meslek edinme konularındaki önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu fuar, ülkenin üretimine katma değer sağlama konusunda çok anlamlı bir çalışmadır. Emeği geçen ve meslek edinen hükümlüleri yürekten kutluyorum. Vanlı hemşehrilerimizi fuara davet ediyorum; onların da bu fuarı görmelerini temenni ediyorum."

Üretimin Önemi Vurgulandı

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, ürün ve el sanatı konusundaki değerleri belirterek, "Üretim toplumun her katmanında olmalı. Biz üreterek kendimize yetiyoruz; buradaki çalışmayı da önemli bir aşama olarak görüyorum." dedi. Kayatürk, gümüş işçiliğinin Van'daki rolünü de vurgulayarak, geçmişten günümüze bu alandaki gelişmelere dikkat çekti.

Sosyal Sorumluluk ve Yeniden Kazandırma Amaçlanıyor

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, fuarın, üretim faaliyetlerinin toplumla buluşmasının önemli olduğunu belirterek, "Kurumumuz, hükümlü ve tutuklulara mesleki beceriler kazandırmak için çaba göstermektedir." dedi. Van'da ilk kez düzenlenen fuarda, 372 işyurdu müdürlüğü tarafından üretilen çeşitli ürünler sergilendi.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ise, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli bir amaç olduğunu belirterek, çeşitli iş kollarında hükümlülere sunulan çalışma fırsatlarını vurguladı.

2 Temmuz'a kadar sürecek olan fuara, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz gibi birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen...

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen...

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" açıldı.

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