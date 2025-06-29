Van'da İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Devam Ediyor

Van'da, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından organize edilen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" ziyaretçilerine kapılarını açmaya devam ediyor.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen fuarda, Türkiye genelinde bulunan 64 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde üretilen çeşitli el sanatları ve ürünler, halkın beğenisine sunuluyor.

Fuara katılan ziyaretçiler, hükümlüler tarafından yapılan el emeği ürünler hakkında bilgi alırken, farklı ve özgün ürünleri de satın alma fırsatını yakalıyor. Fuara gelen Sıddık Çağlı, sergilenen ürünlerin genel olarak kaliteli ve estetik olduğunu vurguladı. Daha önce farklı şehirlerde benzer etkinliklere katıldığını belirten Çağlı, "Bu sene Van'da bu fuarın açılmasına çok sevindim. Tüm vatandaşların bu fuarı gezip görmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Başka bir ziyaretçi olan Emin Yıldız ise, "Hükümlülerin el dokuma ürünleri gerçekten çok güzel. Farklı illerden gelen birbirinden çeşitli ve yöresel ürünler mevcut. Fuardan oldukça memnun kaldım," dedi.

Fuar, 2 Temmuz Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" devam ediyor.

Van'da Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca düzenlenen "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı" devam ediyor.