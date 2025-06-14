Van'da Kaçak Avlanan 2 Ton İci Kefali Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok!

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi. İlçe Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının yürüttüğü sıkı kontroller, Van Gölü'nde üreme dönemi nedeniyle dikkat çekici bir başarıya ulaştı.

Denetimler Devam Ediyor

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde, Kasımbağı Mahallesi yakınlarında bir kamyonette 20 çuval içinde toplam 2 ton inci kefali bulundu.

Kaçak balık avladığı belirlenen kişiye ise 75 bin 40 lira para cezası uygulandı. Bu olay, bölgedeki ekosistemin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avladığı belirlenen kişiye 75 bin 40 lira ceza uygulandı.