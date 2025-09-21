Van'da Kaçak Keklik Avına 48 bin 883 lira Ceza

Van'da kaçak keklik avına müdahale: 48 bin 883 lira ceza

Doğa Koruma ekipleri beş ilçede denetim yaptı

Van'da kaçak avladığı kekliklerle yakalanan bir kişiye 48 bin 883 lira idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili açıklama, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik olarak Erciş, İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Koruma ve kontrol uygulamalarında arazide kafes avcılığı yaptığı tespit edilen kişiye ceza kesilirken, ekiplerce kafes ve 2 kınalı kekliğe el konuldu.

Van'da kaçak avladığı kekliklerle yakalanan bir kişiye 48 bin 883 lira ceza verildi.