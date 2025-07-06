Van'da Kaçakçılığa Geçit Yok: 10 Şüpheli Yakalandı

Van'da Kaçakçılık Operasyonları: Jandarma 10 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgilere göre, bu operasyonlar 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi.

Operasyon Detayları

Gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda sahte ve kaçak ürünlere yönelik yoğun bir mücadele sergilendi. Elde edilen bilgilere göre, 10 şüphelinin yanı sıra, 1438 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu, bir av tüfeği, 52 fişek, 3 pasaport ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Van'da kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1438 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu, av tüfeği, 52 fişek, 3 pasaport ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1438 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu, av tüfeği, 52 fişek, 3 pasaport ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.