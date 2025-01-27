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Van'da Kaçakçılık Operasyonları: Uzun Namlulu Silah ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uzun namlulu silah ve çok sayıda gümrük kaçağı malzemeye ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:37
Van'da Kaçakçılık Operasyonları: Uzun Namlulu Silah ve Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'da Kaçakçılık Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonları, yasa dışı ticareti engellemek adına önemli bir başarıya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 12 operasyon sonucunda uzun namlulu silah ve çeşitli gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlarda AK-47 model uzun namlulu silah, 75 fişek, 7 şarjör, 2 bin 286 paket sigara, 2 ton 669 litre akaryakıt, 7 cep telefonu, 118 vitamin ve kanser test kiti, ayrıca 15 kol saati gibi gümrük kaçağı eşyaya ulaşıldı.

Gözaltılar ve Süreç

Bu operasyonlar kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 13 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen malzemeler ve yakalanan kişiler üzerindeki yasal işlemler devam ediyor.

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