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Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 19:38
Van'da Kaçakçılık Operasyonlarında 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı kaçakçılık operasyonları sonucunda 31 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 22 operasyon ile kaçakçılık suçlarına yönelik mücadele kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Operasyon Detayları

Bu operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler arasında 1688 paket kaçak sigara, 10 elektronik sigara, 40 paket puro, 18 cep telefonu ve çeşitli mutfak eşyaları da bulunmaktadır. Ayrıca, 5 litre alkol, 12 tabak, 3 çay makinesi, 4 adaptör, 21 blender, 6 termos, 6 kahve makinesi, 22 kahve öğütücü, 25 mikser, 12 kutu fincan takımı, 12 mutfak robotu, 3 ütü, 3 kazma, 10 metre ip ve kürek de operasyonlar sırasında ele geçirilen diğer eşyalar arasında yer alıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatılmış olup, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonların devam edeceği belirtilmiştir.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı...

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı, 1688 paket kacak sigara, 10 elektronik sigara, 40 paket puro, 18 cep telefonu, 2 dedektör, 5 litre alkol, 12 tabak, 3 çay makinesi, 4 adaptör, 21 blender, 6 termos, 6 kahve makinesi, 22 kahve öğütücü, 25 mikser, 12 kutu fincan takımı, 12 mutfak robotu, 3 ütü, 3 kazma, 10 metre ip ve kürek ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı...

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı, 1688 paket kacak sigara, 10 elektronik sigara, 40 paket puro, 18 cep telefonu, 2 dedektör, 5 litre alkol, 12 tabak, 3 çay makinesi, 4 adaptör, 21 blender, 6 termos, 6 kahve makinesi, 22 kahve öğütücü, 25 mikser, 12 kutu fincan takımı, 12 mutfak robotu, 3 ütü, 3 kazma, 10 metre ip ve kürek ele geçirildi.

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