Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında

Van'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında toplamda 32 şüpheli gözaltına alındı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik olan 22 operasyonun detayları paylaşıldı.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerle birlikte, 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu, 24 elektronik sigara, 19 kulaklık, 10 tarihi eser, 4 dedektör, 27 kilogram çay, 272 çanta, 82 cüzdan, 8 kol saati, 9 su ısıtıcı (kettle), 24 çaydanlık, 4 kahve öğütücü, 3 fincan takımı, 14 blender, 30 termos, 2 adaptör, 3 el feneri, 9 mutfak robotu, 11 ayakkabı, 24 anahtar seti ve 6 müzikli lamba ele geçirildi.

Bu operasyonlar, Van'da kaçakçılıkla mücadele çabalarının kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sayesinde halkın güvenliği artırılmaya devam ediliyor.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu, 24 elektronik sigara, 19 kulaklık, 10 tarihi eser, 4 dedektör, 27 kilogram çay, 272 çanta, 82 cüzdan, 8 kol saati, 9 su ısıtıcı (kettle), 24 çaydanlık, 4 kahve öğütücü, 3 fincan takımı, 14 blender, 30 termos, 2 adaptör, 3 el feneri, 9 mutfak robotu, 11 ayakkabı, 24 anahtar seti ve 6 müzikli lamba ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 bin 912 paket kaçak sigara, 3 cep telefonu, 24 elektronik sigara, 19 kulaklık, 10 tarihi eser, 4 dedektör, 27 kilogram çay, 272 çanta, 82 cüzdan, 8 kol saati, 9 su ısıtıcı (kettle), 24 çaydanlık, 4 kahve öğütücü, 3 fincan takımı, 14 blender, 30 termos, 2 adaptör, 3 el feneri, 9 mutfak robotu, 11 ayakkabı, 24 anahtar seti ve 6 müzikli lamba ele geçirildi.