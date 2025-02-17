Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 48 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı, çok sayıda yasa dışı ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 20:47
Van'da Kaçakçılık Operasyonunda 48 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 48 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

10-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye ve Saray ilçelerinde yoğunlaştırıldı. Bu süreçte 48 şüpheli yakalandı ve yasadışı ürünler ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 10,050 paket bandrolsüz sigara, 107 sikke, 214 kilogram kaçak çay, 13 kilogram açık sarmalık tütün ve 3 pasaport elde edildi. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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