Van'da Kapanan Yolda Hastaya Acil Yardım

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolda rahatsızlanan hasta, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:54
Van'da Kapanan Yolda Hastaya Acil Yardım

Van'da Kapanan Yolda Hastaya Acil Yardım

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar nedeniyle iletişimi kesilen bir mahallede rahatsızlanan hasta için acil yardım ekipleri seferber oldu. Çatbayır Mahallesi'ne bağlı Düzbaşı mezrasında yaşayan 52 yaşındaki Abdurrahman Güç, böbrek ağrıları nedeniyle yakınlarından yardım istedi.

Yardım talebi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, koşulların zorlayıcı olduğu bölgeye yönelik hemen harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ve sağlık ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için bölgeye gönderildi.

Havanın tipi ve kar nedeniyle zorlu şartlar altında 3 saat süren çalışmalar sonucunda, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmayı başardı. Sağlık görevlileri, mezraya ulaşarak hastaya müdahale edebildiler.

Evde yapılan ilk tedavinin ardından Abdurrahman Güç, sağlık ekipleri tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin başarılı operasyonu, hastanın hayati tehlikesini ortadan kaldırdı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

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