Van'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Van'da Kar Yağışı Aralıksız Devam Ediyor

Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor. Üç gündür süren kar yağışı sonucu kapanan 560 mahalle yolundan 506'sı, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titiz çalışmaları ile açıldı.

Kalan Yollar ve Temizlik Çalışmaları

Kapanan yollar arasında kalan 19 mahalle ve 35 mezra yolunda çalışmalar hızla devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde de kaldırım temizleme ve kar küreme işlemleri gerçekleştirerek vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Kurubaş Geçidi'nde Zorlu Şartlar

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler için zor anlar sunuyor. Görüş mesafesinin azalmasıyla bazı sürücüler zorlanırken, Karayolları ekipleri yolda sürdürülen çalışmalara hızlı bir şekilde müdahale etti.

Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.