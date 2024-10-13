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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 16. Günde Devam Ediyor

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 16 gün boyunca sürüyor, ekipler çeşitli yöntemlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:28
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 16. Günde Devam Ediyor

Van'da Kaybolan Rojin Kabaiş İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Van'da, Rojin Kabaiş isimli 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kaybolmasının üzerinden 16 gün geçti. 27 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisidir.

Kaybolma Süreci ve Yapılan Çalışmalar

Kabaiş, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini bildirmişti. O günden beri süren kaybolma vakası nedeniyle arama çalışmaları, Van Valiliği koordinatörlüğünde sürdürülmektedir. Sahildeki arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından yürütülmektedir.

Sonar ve Su Altı Görüntüleme Cihazları Kullanılıyor

Arama çalışmaları kapsamında, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen yandan taramalı sonar cihazları sayesinde gölün derinlikleri taranıyor. Ekipler, helikopterler, dronlar ve özel eğitimli köpeklerle, özellikle Bardakçı Mahallesi çevresindeki metruk yapıları kontrol etmektedir.

Vali Ozan Balcı'dan İnceleme ve Destek

Van Valisi Ozan Balcı, arama çalışmalarının sürdüğü bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Balcı, baba Nizamettin Kabaiş ve ailesiyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Arama çalışmalarıyla ilgili ekiplerden bilgi aldı ve onların durumu hakkında bilgi edinerek destek sundu.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 16'ncı gününde de devam ediyor.

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