Van'da Koçköprü Kanyonu'nda Buz Sarkıtları Göz Kamaştırıyor

Van'ın Erciş ilçesi'ndeki Koçköprü Kanyonu, soğuk havaların etkisiyle muhteşem buz sarkıtlarıyla kaplandı. İlçeye sadece 12 kilometre mesafede bulunan kanyon, her mevsimde sunduğu doğal güzelliklerle dikkat çekiyor.

Son günlerde etkili olan soğuk hava, birçok doğa fotoğrafçısını kanyona çekti. Buz sarkıtlarının yoğun olduğu bölgede fotoğraflar çeken ziyaretçiler, unutulmaz anlar yaşadı.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonun yanı sıra çevresindeki irili ufaklı şelalelerin de buz tuttuğunu dile getirdi. Coşar, "Sarkıtların boyu yaklaşık 15 metre yükseklikte. Muhteşem bir görsel oluşturmuş. Herkesi buraya davet ediyoruz. Görülmeye değer bir kanyon. Harika doğal güzellikler var. Buraya gelen bir daha gitmek istemiyor. Buradaki güzelliklere hayran kalmamak elde değil," ifadelerini kullandı.

Koçköprü Kanyonu'ndaki bu görkemli manzara, doğa severler ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmaması gereken bir ziyafet sunuyor.

Van'da soğuk havanın etkili olduğu Erciş ilçesindeki Koçköprü Kanyonu'nda buz sarkıtları oluştu.

Van'da soğuk havanın etkili olduğu Erciş ilçesindeki Koçköprü Kanyonu'nda buz sarkıtları oluştu.