Van'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Düzenlendi

Van'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Van'da gerçekleştiren İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de yapıldı. Programa, uluslararası alanda tanınan ses sanatçıları katıldı.

Dünya Birincilerinden Unutulmaz Performans

Etkinlikte, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2024 dünya birincisi Eyyüp Ensar Kılıç, 2022 dünya birincisi Ferhan Muhammadi ve 2015 dünya birincisi Ferruh Muştuer, katılımcılara Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde tilavet etti.

Etkinlik Hakkında Önemli Bilgiler

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Salih Akyüz, programın 22 ilde yapıldığını belirtti. Akyüz, "10. Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Gaziantep'te düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda çevre illerde Kur'an-ı Kerim ziyafetleri gerçekleştirdik. Dün Muş'ta, ondan önceki günlerde ise Bingöl ve Tunceli'de yaptık. Bugün kapanışı ise Van'da Ulu Cami'de icra ediyoruz. 20 katılımcı ile gerçekleştirdiğimiz programı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde tamamlayarak misafirlerimizi uğurlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," diye konuştu.

Katılımcılardan Yoğun İlgi

Etkinliğe, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, şube müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an ziyafeti, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Van'da İl Müftülüğü tarafından, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi.

Van'da İl Müftülüğü tarafından, İpekyolu ilçesindeki Ulu Cami'de "Kur'an-ı Kerim ziyafeti" etkinliği düzenlendi.