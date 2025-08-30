DOLAR
Van'da kurt saldırısı: 111 koyun telef oldu

Van'ın Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde kurtların saldırısı sonucu 111 koyun telef oldu; çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:25
Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde gece yaşandı

Van'ın Saray ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Kazımpaşa Mahallesi sınırları içinde yer alan bir ağılın önüne giren kurtlar, sürüye saldırdı.

Ağılın bulunduğu alanda 6 kişiye ait koyunların bulunduğu bilgisi verilirken, sabah hayvanlarına bakmaya giden çiftçiler, 111 koyunun telef olduğunu tespit etti.

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme yaptı ve telef olan koyunları bölgeden aldı.

Mağdur olduklarını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım talep etti.

