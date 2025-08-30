Van'da kurt saldırısı: 111 koyun telef oldu
Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde gece yaşandı
Van'ın Saray ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Kazımpaşa Mahallesi sınırları içinde yer alan bir ağılın önüne giren kurtlar, sürüye saldırdı.
Ağılın bulunduğu alanda 6 kişiye ait koyunların bulunduğu bilgisi verilirken, sabah hayvanlarına bakmaya giden çiftçiler, 111 koyunun telef olduğunu tespit etti.
Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme yaptı ve telef olan koyunları bölgeden aldı.
Mağdur olduklarını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım talep etti.