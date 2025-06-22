Van'da Lösemi Tedavisi Gören Çocuklar İçin Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı

Van Moto Seyyahiler Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı. Motosikletlerini balonlarla süsleyen kulüp üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ni ziyaret etti.

Etkinliğe, Van Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, AHBAP ve Power Riders Motosiklet Kulübü üyeleri de katılarak, lösemi tedavisi gören çocuklarla birlikte mutluluk dolu anlar yaşandı. Çocuklar, hastane pencerelerinden balonların gökyüzüne bırakıldığı anları coşkuyla izledi.

Moto Seyyahiler Kulübü Genel Sekreteri Kürşad Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu özel etkinlik için Hatay'dan Van’a geldiğini belirtti. Çetin, “Kulübümüz 2022 yılında kuruldu. Amacımız, motosikletle hayırlı işler yapmak ve etkinlikler düzenlemek. 16 şehirde faaliyet gösteriyoruz ve Türkiye’nin dört bir yanında etkinlikler gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Ayrıca, Moto Seyyahiler Kulübü Van İl Başkanı İdris Gök, balon uçurma etkinliğinin, tedavi gören çocukları mutlu etmek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. “Motorlarımızı çocukları mutlu edebilmek için sürüyoruz. Onların yüzündeki bir gülümseme, bize daha çok heves veriyor. Etkinliklerimizin devamı gelecek,” dedi.

Etkinliğe katılarak destek veren Türk Kızılay Van İl Gençlik Başkanı Tuba Nur Sargın ise, “Tedavi gören kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için balonlar uçurduk. Moral desteği ve kan bağışı, tedavi gören hastalar için oldukça önemli. Her bağış, bir hayat kurtarabilir,” dedi.

Van Moto Seyyahiler Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Motosikletlerini balonlarla süsleyen kulüp üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ni ziyaret etti.

Van Moto Seyyahiler Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Motosikletlerini balonlarla süsleyen kulüp üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ni ziyaret etti.