Van’da mazbata 2. sıradaki adaya verildi

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itiraz üzerine, DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı geri alındı. Seçilme hakkını kaybeden Zeydan, sandıktan 1. sırada çıkmasına rağmen mazbata alamadı.

Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınması üzerine, sandıkta 2. sırada yer alan AKP Van Belediye Başkan adayı Abdullah Arvas, Van İl Seçim Kurulu tarafından belediye başkanı olarak belirlendi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Zeydan’ın avukatı Mahsuni Karaman ise bu durumun Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu, konuyla ilgili gerekli hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu.