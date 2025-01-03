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Van'da Öğretmene Duygusal Veda Töreni

Van'ın Erciş ilçesinde 46 yılını dolduran öğretmen Mehmet Şirin Aliş'e duygusal bir veda etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:18
Van'da Öğretmene Duygusal Veda Töreni

Van'da Öğretmene Duygusal Veda Töreni

Van'ın Erciş ilçesinde, 46 yıllık öğretim hayatını tamamlayan 65 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehmet Şirin Aliş için özel bir veda etkinliği gerçekleştirildi.

İbn-i Sina İlkokulu'nda görev yapan Aliş'e, okul idaresi ve öğrencileri sürpriz hazırladı. Aliş, okulda verdiği son dersinin ardından, merdivenlerde meşaleler yakarak alkışlar eşliğinde karşılandı. Öğrenciler, öğretmenlerine çiçek verirken "sizi unutmayacağız" tezahüratlarıyla duygusal anlar yaşandı.

Duygulanmış bir şekilde söz alan Aliş, görev süresi boyunca Erciş'te birçok öğrenci yetiştirmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti. "Öğretmenlik, hiçbir meslekle kıyaslanamaz. Geleceğimizin teminatı çocuklardır, onlarla her zaman gurur duydum" diyen Aliş, emekliliğin kendisinde yarattığı karışık duyguları da paylaştı.

Aliş, cümlelerine şöyle devam etti: "Bu kutsal meslekten ayrılmanın hüznünü yaşıyorum, fakat sevincim de var. Çünkü çok değerli vatan evlatları yetiştirdik. Beni bu şekilde uğurlayan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum ve herkese hakkımı helal ediyorum. Öğretmenlerimize de huzurlu bir yaşam diliyorum. Eğer tekrar hayata gelsem yine çocuklarımıza öğretmenlik yapardım."

Öğretmenlerden Erol Aslanbay ise, Aliş'in 46 yıllık eğitim hayatının öğrencilerine adanmış bir ömür olduğunu belirterek, "Bugün kendisine hüzünlü bir vedamız oldu. Kendisine yeni hayatında mutluluklar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Van'ın Erciş ilçesinde meslekte 46 yılını dolduran ve emekliliğe ayrılan 65 yaşındaki sınıf...

Van'ın Erciş ilçesinde meslekte 46 yılını dolduran ve emekliliğe ayrılan 65 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehmet Şirin Aliş için veda etkinliği düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde meslekte 46 yılını dolduran ve emekliliğe ayrılan 65 yaşındaki sınıf...

Van'ın Erciş ilçesinde meslekte 46 yılını dolduran ve emekliliğe ayrılan 65 yaşındaki sınıf öğretmeni Mehmet Şirin Aliş için veda etkinliği düzenlendi.

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