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Van'da Ortaokul Öğrencilerinden 'Kurtuluştan Kuruluşa' Performansı

Van'da ortaokul öğrencileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 'Kurtuluştan Kuruluşa' oratoryosunu sahneledi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:20
Van'da Ortaokul Öğrencilerinden 'Kurtuluştan Kuruluşa' Performansı

Van'da Öğrencilerden Unutulmaz Performans

Van'da, ortaokul öğrencileri Kurtuluştan Kuruluşa oratoryosunu başarıyla seslendirdi. Bu etkinlik, müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan tarafından hazırlandı ve Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bu özel programda, Türk Eğitim Vakfı (TEV)-İfakat Yavuz Ortaokulu ve Hacı Ali Akın Ortaokulu öğrencileri, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosunun destekleriyle sahne aldı.

Vali Balcı'dan Öğrencilere Destek

Performans sonrası konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, oratoryoyu hazırlayan öğretmen Üzan ve öğrencileri kutlarken, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Balcı, çocukların eğitimine olan önemini vurgulayarak, "Eğitim, Van'da bir numaralı önceliğimiz. Canla başla Van'ı geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz," şeklinde ifade etti.

Van'da Eğitim ve Kültür Yatırımları

Bu yıl Van'da müzik ağırlıklı ilkokul ve ortaokul kurulacağını belirten Balcı, devam eden kültür merkezi inşaatından ve kütüphaneden de bahsetti. "Büyük bir Bebek-Çocuk Kütüphanesi inşaatımız devam ediyor. Okullara 4,5 milyona yakın kitap sağladık. 26 kapalı spor salonu, 100 müzik ve resim odası yaptık," diyerek eğitim alanında yapılan yatırımları sıraladı.

Balcı, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik sevgi dolu mesajlar vererek, "Van'ın geleceğinin daha açık olduğunu düşünüyorum. Öğrencileri seven, kültüre ve sanata kıymet veren bir vali olarak bu başarıları görmekten mutluluk duyuyorum," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kimler Vardı?

Programa, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile birçok kurum amiri ve davetli katıldı.

Van'da ortaokul öğrencileri, müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın hazırladığı "Kurtuluştan Kuruluşa"...

Van'da ortaokul öğrencileri, müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın hazırladığı "Kurtuluştan Kuruluşa" oratoryosunu seslendirdi.

Van'da ortaokul öğrencileri, müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın hazırladığı "Kurtuluştan Kuruluşa"...

Van'da ortaokul öğrencileri, müzik öğretmeni Arzu Zorer Üzan'ın hazırladığı "Kurtuluştan Kuruluşa" oratoryosunu seslendirdi.

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