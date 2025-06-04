Van'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Üzücü Kaza: Baba, Anne ve Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşanan üzücü bir olay, bir ailenin hayatını kararttı. Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden üç kişi, memleketleri Van'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Detayları

Olay, ilçenin kırsal Çelikli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden Barış Bakır (35), eşi Gülnaz Bakır (23) ve çocukları Selahattin Çınar Bakır (5) otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'a getirildi.

Cenaze Töreni

Cenazeler, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailenin yakınları ve birçok vatandaş katılarak acılarını paylaştı.

Kaza Anı

Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den memleketleri Van'a gitmek üzere yola çıkan Barış Bakır'ın kullandığı 65 ACA 854 plakalı otomobil, geçtiğimiz gün Karayazı ilçesinde Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Bu üzücü kaza, ailelerinin ve yakınlarının yanında, toplumda da derin bir üzüntü yarattı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Van'da, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Van'da, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.