DOLAR
39,13 0,13%
EURO
44,77 -0,33%
ALTIN
4.215,08 0,11%
BITCOIN
4.133.644,69 0,06%

Van'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Karayazı'da meydana gelen kazada ölen baba, anne ve çocukları Van'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 12:19
Van'da Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Üzücü Kaza: Baba, Anne ve Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşanan üzücü bir olay, bir ailenin hayatını kararttı. Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren aynı aileden üç kişi, memleketleri Van'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Detayları

Olay, ilçenin kırsal Çelikli Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza sonucunda hayatını kaybeden Barış Bakır (35), eşi Gülnaz Bakır (23) ve çocukları Selahattin Çınar Bakır (5) otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'a getirildi.

Cenaze Töreni

Cenazeler, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailenin yakınları ve birçok vatandaş katılarak acılarını paylaştı.

Kaza Anı

Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den memleketleri Van'a gitmek üzere yola çıkan Barış Bakır'ın kullandığı 65 ACA 854 plakalı otomobil, geçtiğimiz gün Karayazı ilçesinde Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Bu üzücü kaza, ailelerinin ve yakınlarının yanında, toplumda da derin bir üzüntü yarattı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı...

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Van'da, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı...

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Van'da, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sait Özdemir'e İstanbul Adliyesi'nde Veda Töreni
2
Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım
3
Erzincan'da Güvenlik Toplantısı: 12 Gözaltı ve Bayram Tedbirleri
4
Arafat Vakfesi için Tüm Hazırlıklar Tamamlandı
5
Çankırı'da Yeni Bitki Türü Keşfedildi: Dorycnium vuralii
6
TikTok'ta Ailem Güvende Projesi BTK'de Tanıtıldı
7
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Tutuklandı

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Emeklilere 4.000 TL İkramiye ve 2.500 TL Bayram Alışveriş Desteği

Gözler Hükümette: Ek Zam ve Refah Payı Talebi

2025 Yeni Trafik Ceza Tutarları: En Düşük 2.500 TL, En Yüksek 370.000 TL

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor