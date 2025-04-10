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Van'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Van Erciş'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:18
Van'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Olay, Sahilkent Mahallesi'nde gerçekleşti. Fırat Karkut'un kullandığı 26 B 2474 plakalı otomobil ile Polat Yalçınkaya yönetimindeki 07 ABJ 338 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi...

Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi...

Van'ın Erciş ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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