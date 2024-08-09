Van'da Sağlık Çalışanına Darp Protesto Edildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde bir sağlık çalışanının darp edilmesi, sağlık camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Olay, Çocuk Cerrahi Servisi'nde görevli T.U'nun, Üroloji Servisi'nde tedavi gören bir hasta tarafından burnunun kırılması suretiyle darp edilmesiyle gerçekleşti.

Sağlık Çalışanları Bir Araya Geldi

Olayın ardından merkezdeki sağlık çalışanları, durumu protesto etmek için toplandı. Merkezin önünde yapılan basın açıklamasıyla, Anadolu Sağlık Sen Van Şube Başkanı Mustafa Uzunyol tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Uzunyol, "Nöbetçi sağlık çalışanımız bir hasta tarafından saldırıya uğramıştır. Burnu kırılan meslektaşımız şu anda tedavi görmektedir," dedi. Ayrıca, "Sağlık çalışanları 24 saat süresince yoğun bir tempoda çalışarak vatandaşların sağlığı için mücadele etmektedir. Bizim de insani temel haklarımız var ve bu haksızlıkları kabul etmiyoruz. Saldırıya uğrayan arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları, toplumda bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti. Protesto, sağlık alanında yaşanan şiddetin son bulması için duyulan acil ihtiyaç üzerine gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanının bir hasta tarafından darp edilmesi, merkezdeki çalışanlarca protesto edildi. Merkezin önünde toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan Anadolu Sağlık Sen Van Şube Başkanı Mustafa Uzunyol, nöbetçi sağlık çalışanının bir hasta tarafından saldırıya uğradığını anımsattı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanının bir hasta tarafından darp edilmesi, merkezdeki çalışanlarca protesto edildi. Merkezin önünde toplanan kalabalık adına basın açıklaması yapan Anadolu Sağlık Sen Van Şube Başkanı Mustafa Uzunyol, nöbetçi sağlık çalışanının bir hasta tarafından saldırıya uğradığını anımsattı.