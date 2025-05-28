Van'da Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu Düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince düzenlenen "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, üniversitenin Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda yapıldı.

Rektör Şevli: "Kalite Bir Bilinç ve Sürdürülebilir Anlayıştır"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, sempozyumda yaptığı konuşmada, sağlık bilimleri alanındaki öncü araştırmalar ve nitelikli sağlık personeli ile ülkenin gurur kaynaklarından biri haline geldiklerini vurguladı. "Sağlıkta kalite, sadece teknik yeterlilikten ibaret değildir; insana saygı, adanmışlık ve sürekli iyileşme kültürü ile anlam kazanır" ifadelerini kullandı. Ayrıca kaliteyi bir belge değil, bilinç ve sürdürülebilir bir anlayış olarak gördüklerini belirtti.

Şevli, üniversitenin kalite koordinatörlüğünün standartlara uygun süreçleri başarıyla yürüttüğünü ve sempozyumun kalite süreçlerinin tüm paydaşlara ait olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sağlık Altyapısı Projeleri Hızla Devam Ediyor

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin, bölgenin referans merkezi olduğunu belirtirken, "Sağlık altyapımıza güç kazandıracak projelerimiz hızla tamamlanıyor" dedi. Tıp fakültesi ek binası, diş hekimliği fakültesi ve hayvan hastanesi gibi önemli projelerin yanı sıra üniversitenin ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarına uygun eğitim verdiğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Tosun'dan Önemli Vurgular

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ise sağlık hizmetlerinde kalitenin sadece hasta memnuniyetini değil, sağlık çalışanlarının motivasyonu ve kurumsal gelişimi bakımından da önemli olduğunu ifade etti. "Kaliteyi hastane ve sağlık tesislerimizde günlük yaşamın bir parçası haline getirmek için çaba sarf ettik" dedi.

Kalite Bir Vizyon ve Kültürdür

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, sağlığın toplumların en temel hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Kalite bir vizyon ve kültürdür. Bunu tüm birimlerimizin kademelerine yerleştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Sempozyumda Değerli Sunumlar Yapıldı

Etkinlikte İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Arslanoğlu ve Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur'un sunumları ilgiyle dinlendi. Programda Van YYÜ Rektör yardımcıları, başhekimler, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler de yer aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu" yapıldı.