Van'da 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterimi Gerçekleşti

Van'da 'Sesler ve Yüzler' Filminin Gösterimi

Van'da, Diyarbakır annelerinin yaşadığı zorlukları ele alan 'Sesler ve Yüzler' adlı belgeselin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim, Van Valiliği'nin destekleriyle Uygulama Oteli konferans salonunda yapıldı.

Film ve Konuşmalar

Gösterimin ardından, filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, katılımcılar ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Miroğlu, sinemanın, toplumun yaşadığı acıları anlatmanın en etkili yollarından biri olduğunu vurguladı. "Hikayeler üzerinden milletlerin ve insanların bir muhasebe yapması çok gerekli," dedi ve ekledi: "Bu belgesel, toplumun çeşitli kesimlerinden yaralar almış kişilerin bir araya gelip bu meseleye akılla ve vicdanla bakabilmeleri için bir fırsat sunabilir."

Vali Balcı'nın Değerlendirmesi

Van Valisi Ozan Balcı da film hakkında düşüncelerini paylaştı. Vali Balcı, "Evlatları dağa kaçırılan annelerin acılarını ifade eden çok değerli bir proje. Toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlayacak," şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve Duyarlılık

Gösterim etkinliğine, evlat nöbetinde bulunan anneler ve babalar yanı sıra Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, çeşitli kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Yönetmen Yasemin Çekiç de gösterime katılanlara teşekkürü sundu.

Van'da, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Van Valiliği ev sahipliğinde Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.

Van'da, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Van Valiliği ev sahipliğinde Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.

Van'da, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Van Valiliği ev sahipliğinde Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.

Van'da, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Van Valiliği ev sahipliğinde Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi.