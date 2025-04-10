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Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara ve Ağaçlara Zarar Verdi

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, çatılara zarar vererek yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:54
Van'da Şiddetli Rüzgar Çatılara ve Ağaçlara Zarar Verdi

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, birçok binanın çatılarına ciddi zararlar verdi ve ağaçların dallarını kırarak ağır hasara yol açtı. Etkisini dün akşam artıran rüzgar, kentteki yaşamı olumsuz bir şekilde etkiledi.

Yol kenarındaki bazı ağaçlar devrilirken, pek çok ağaç dalı kırıldı. Bu aşırı rüzgar nedeniyle boş çöp konteynerleri yola savruldu. İpekyolu ve Edremit ilçelerinde bazı binaların çatıları büyük zarar gördü. Çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlara da hasar verdi.

Bununla birlikte, kentte gerçekleşen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü ve hava kalitesinde belirgin bir azalma yaşandı. Araçlar ve evlerin pencere ile balkonları tozla kaplanarak vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Önümüzdeki günlerde şiddetli rüzgar ve toz taşınımının etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi.

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