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Van'da Şiddetli Rüzgar Sonrası Çatı Parçaları ve Ağaç Dalları Toplandı

Van'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç dalları ve düşen çatı parçaları, itfaiye ekipleri tarafından toplandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:42
Van'da Şiddetli Rüzgar Sonrası Çatı Parçaları ve Ağaç Dalları Toplandı

Van'da Şiddetli Rüzgarın Ardından Temizlik Çalışmaları

Van'da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sonucunda devrilen ağaç dalları ve düşen çatı parçalarını toplama çalışmalarına hızla başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün gece etkili olan rüzgar, Erciş, Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

Temizlik Çalışmaları ve Hayvanların Korunması

Rüzgar nedeniyle oluşan tehlikeleri ortadan kaldırmak için itfaiye ekipleri, kopan elektrik telleri ve yola düşen çatı parçalarının yanı sıra, kırılan ağaç dallarını da toplayarak güvenliği sağladı. Ekipler, çatılardan sarkan sac ve tahta parçalarını sökerek, zarar gören bazı hayvanları güvenli alana taşıdı.

Van'da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dalları ve...

Van'da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dalları ve düşen çatı parçalarını topladı.

Van'da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dalları ve...

Van'da Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaç dalları ve düşen çatı parçalarını topladı.

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