Van'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi: 3 şüpheli yakalandı

Operasyonun detayları ve ele geçirilen malzemeler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 18-24 Ağustos tarihlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda tabanca, av tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 57 tabanca fişeği, 76.2 milimetre çapında 221 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında başlatılan işlemler sürüyor.