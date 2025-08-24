DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.668.900,75 0,77%

Van'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Van'da 18-24 Ağustos'ta jandarma operasyonunda tabanca, av tüfeği, kalaşnikof ve yüzlerce fişek ile 8 şarjör ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:06
Van'da Silah ve Mühimmat Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi: 3 şüpheli yakalandı

Operasyonun detayları ve ele geçirilen malzemeler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla 18-24 Ağustos tarihlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda tabanca, av tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 57 tabanca fişeği, 76.2 milimetre çapında 221 fişek ve 8 şarjör ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında başlatılan işlemler sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süveyda'da Dürzi Gruplar 'Ulusal Muhafızlar' Adıyla Birleşti
2
Tokat'ta Çayören Köyü'nde Yangın: Yaklaşık 10 Dönüm Zarar
3
Bright Star 2025: Mısır 43 ülkeyle dev tatbikata ev sahipliği yapıyor
4
Samsun'da Bilge Pedallar'dan Orman Temizliği: 10 Bisikletçi 25 km'lik Rota Tamamladı
5
Kocaeli İzmit'te Yeni Mahalle'de Ağaçlık ve Makilik Yangını Söndürüldü
6
Destici Konya'da: Memur ve Emeklilere 2026 İçin Yüzde 10 Refah Payı Talebi
7
Malatya Akçadağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı