Van'da Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta, Ambulans Helikopter ile Hastaneye Nakledildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 54 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde solunum sıkıntısı yaşayan hastanın Van'a sevkine karar verilmişti. Hastanın durumu nedeniyle acil müdahale gerekliliği, sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, hastayı hızlı bir şekilde alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 54 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 54 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.