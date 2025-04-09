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Van'da Toz Taşınımı Ve Sağanak Yağış Yaşamı Zorlaştırıyor

Van'da etkili olan toz taşınımı ve sağanak yağış, yaşam standartlarını olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 20:46
Van'da Toz Taşınımı Ve Sağanak Yağış Yaşamı Zorlaştırıyor

Van'da Toz Taşınımı Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Van'da son günlerde meydana gelen sağanak yağışlar ve toz taşınımı, kentin günlük yaşamını zorlaştırdı. Sabah saatlerinde başlayan toz bulutları, il genelinde etkisini göstererek bazı ilçelerde yoğunlaşma sağladı.

Görüş Mesafesinde Düşüş ve Hava Kalitesi Sorunları

Toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanırken, hava kalitesinde de önemli bir düşüş meydana geldi. Bu durum, ilin dört bir yanındaki araçlar ve evlerin pencere ile balkonlarını tozla kapladı.

Yağmur Tozu Çamura Dönüştürdü

Bölgede etkili olan yağmur, toz zerrecikleri ile birleşerek çamur haline dönüştü. Bu durum, sokaklarda ve yollar üzerinde kaygan bir yüzey oluşturdu ve vatandaşların geçişlerini zorlaştırdı.

Toz Taşınımı Etkisini Sürdürecek

Uzmanlar, toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini ifade ediyor. Vatandaşların bu süreçte dışarı çıkarken dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

Van semalarında sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle...

Van semalarında sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

Van semalarında sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle...

Van semalarında sabah saatlerinde başlayan ve bazı ilçelerde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme oldu.

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