Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden baba Vahyettin Fidan (65) ve iki kızı Gülseren (34) ile Sema Fidan (24), bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde, Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi kısmında bir otomobilin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, baba ve kızlarının cenazeleri Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Payköy Mahallesine getirildi.

Cenaze namazı, Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırıldı. Gözyaşları içinde, mahalle mezarlığında yan yana defnedilen cenazeler, sevenlerinin yüreğini dağladı.

Cenaze törenine, Kaymakam Murat Karaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza, Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobilin, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarpması neticesinde gerçekleşti. Bu üzücü olayda, baba ve kızları hayatlarını kaybederken, eşi Gülcan ile kızı Dice Fidan yaralanmıştı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan namazının ardından Payköy Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan namazının ardından Payköy Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.