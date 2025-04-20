DOLAR
37,95 0%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.200.778,84 1%

Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi

Van'ın Muradiye ilçesindeki kazada hayatını kaybeden baba ve iki kızı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:02
Van'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Baba ve İki Kızı Defnedildi

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden baba Vahyettin Fidan (65) ve iki kızı Gülseren (34) ile Sema Fidan (24), bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde, Muradiye-Van kara yolunun Karahan Mahallesi kısmında bir otomobilin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, baba ve kızlarının cenazeleri Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morgundan alınarak Payköy Mahallesine getirildi.

Cenaze namazı, Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırıldı. Gözyaşları içinde, mahalle mezarlığında yan yana defnedilen cenazeler, sevenlerinin yüreğini dağladı.

Cenaze törenine, Kaymakam Murat Karaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza, Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobilin, önündeki aracı sollamak isterken refüjdeki tabela direğine çarpması neticesinde gerçekleşti. Bu üzücü olayda, baba ve kızları hayatlarını kaybederken, eşi Gülcan ile kızı Dice Fidan yaralanmıştı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, Erciş Müftüsü...

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan namazının ardından Payköy Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, Erciş Müftüsü...

Van'ın Muradiye ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, Erciş Müftüsü Abdullah Bora tarafından kıldırılan namazının ardından Payköy Mahallesi mezarlığında yan yana toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da DSP İl Binası Coşkuyla Açıldı
2
Lübnan Ordusu, İsrail'e Roketli Saldırı Girişimini Engelledi
3
Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Samsun'da Firari FETÖ/PDY Hükümlüsü Yakalandı
5
Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Şehri Güdül'de Tanıtıldı
6
DİTİB Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi Paris'te Gerçekleşti
7
Van ve Muş'ta İlkbahar Sevinci: Koyun ve Kuzular Meralarda Yeniden!

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!