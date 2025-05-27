Van'da Türk Mutfağı Haftası'nda Geleneksel Lezzetler Tanıtıldı

Van'da Geleneksel Lezzetler İle Dolu Bir Etkinlik

Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği, yöresel yemekleri tanıtmak amacıyla ilgiyle karşılandı. Van, Bitlis ve Hakkari yöresinin eşsiz lezzetleri bir araya getirildi.

Asırlık Tariflerle Hazırlanan Yemekler

Etkinlikte, keledoş, ayran aşı, tuzlu balık, Van pastası, çirişli bulgur pilavı ve kayısı kavurması gibi geleneksel yemekler hazırlandı. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu yemekler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kültürel Zenginlik ve Gelecek Kuşaklar

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının geleneksel Türk mutfağını yaşatmak ve bu kültürel zenginliği gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Baran, "Van ve çevresi ile Bitlis ve Hakkari'nin özgün lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanına tanıtmak istiyoruz. Menüde yer alan tüm yemekler, atalarımızdan kalan asırlık tariflerle hazırlandı. Bu tarifleri günümüzde yaşatarak kültürel hafızamızı canlı tutmayı hedefliyoruz," diyerek bu konudaki kararlılıklarını ifade etti.

Van'da düzenlenen bu etkinlik, sadece yemeklerin tanıtımı ile kalmayıp, bölgenin zengin mutfak kültürüne de dikkat çekti. Unutulmaya yüz tutan lezzetleri yaşatmak, tüm katılımcılar için bir sorumluluk haline geldi.

Van'da Olgunlaşma Enstitüsünce, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte Van, Bitlis ve Hakkari yöresinin geleneksel yemeklerinden keledoş, ayran aşı, tuzlu balık, Van pastası, çirişli bulgur pilavı ve kayısı kavurması hazırlandı.

Van'da Olgunlaşma Enstitüsünce, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yöresel yemeklerin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte Van, Bitlis ve Hakkari yöresinin geleneksel yemeklerinden keledoş, ayran aşı, tuzlu balık, Van pastası, çirişli bulgur pilavı ve kayısı kavurması hazırlandı.