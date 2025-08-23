Van'da 'Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı' Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından Van'da düzenlenen Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı, Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 43 üniversitenin katılımıyla başladı.

Vali Ozan Balcı: Üniversite şehir için itici güç

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın Üniversite Hastaneler Birliği Derneğinin desteğiyle önemli bir programa ev sahipliği yaptığını belirtti. Van YYÜ'nün kentin sosyoekonomik gelişimine yaptığı katkılara dikkat çekti ve şu değerlendirmede bulundu:

Şehre dinamizm katan üniversitemiz, idari ve teknik personeli ile bölgemiz için de çok değerli. Rektörümüz ve çalışma arkadaşları, uyumlu işbirliği ve koordinasyon içinde güzel işler yapıyor. Üniversitemiz sadece öğrenci yetiştirmiyor, eğitim öğretim faaliyetlerini de yürütüyor. Aslında illeri başarılı kılan uyum ve işbirliğidir. Türkiye'nin en büyük gücü insan gücüdür. Mühim olan insan gücünün ortaya çıkartılması, o enerjinin paylaşılmasıdır. Vali, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, basın, bürokrasi ve üniversitenin uyum sağladığı iller çok gelişiyor. Şehre dinamizm veriyor, geleceğe hazırlıyorlar. Üniversitemiz şehri geleceğe hazırlıyor, problemleri çözüyor ve sosyoekonomik gelişime önemli katkı sunuyor. Buradan bir teşekkürü üniversite hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman hocamıza, doktorlarımıza ve ekip arkadaşlarına yapmak istiyorum. Hastanemizde sadece Van'a değil bölgeye şifa dağıtıyorlar.

Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş: Bakanlık tam destek

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Bakanlık olarak üniversite hastanelerine destek verdiklerini vurguladı. Okumuş, Sayın Bakanın üniversite hastanelerine yönelik tutumunu aktararak şunları söyledi:

Sayın Bakanımızın üniversite hastanelerine açık ve net bir desteği var. Kendisi defalarca 'Benim için Bakanlığa bağlı, özel, vakıf üniversitesi, kamu ya da üniversite hastaneleri diye bir ayrım yok. Tüm hastaneler bizimdir. Tamamına aynı seviyede yaklaşıyoruz. Onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Çözümü için elimizden gelen her şeyi yapacağız.' ifadelerini kullandı. Bakanımızın talimatıyla bugün buraya geldim. Çalıştaya katkı sunmak istiyoruz. Burada genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, genel müdür yardımcılarımız ve farklı birimlerden arkadaşlarımız yer alıyor. Üniversite hastanelerinin hem sağlık profesyonellerinin eğitimi hem de sağlık hizmet sunumunda en üst seviyelere ulaşmaları için Bakanlık olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız.

Rektör Şevli: Üniversite hastaneleri sağlık vizyonunun lokomotifi

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversite hastanelerinin yalnızca tedavi hizmeti sunan kurumlar olmadığını; bilim üreten, yeni nesil hekimleri yetiştiren ve sağlık alanında yeniliklerin öncüsü olan stratejik yapılar olduğunu ifade etti. Birliğin ortak akıl ve dayanışma ruhuyla alınacak kararların hizmet kalitesini artırmaya yönelik yol haritası oluşturacağını belirtti.

Şevli ayrıca kurumun altyapı yatırımları ve teknolojiyle donatılmış hizmet kapasitesine dikkat çekerek, hastanenin Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Iğdır'ı kapsayan yaklaşık 3 milyonluk nüfusa hizmet verdiğini, Sağlık Bakanlığı tarafından 3. basamak A1 statüsünde tanımlandığını ve bölgedeki üniversite hastaneleri arasında helikopter pisti bulunan tek üniversite hastanesi olduğunu vurguladı.

Program ve katılımcılar

Çalıştayda Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Derneğin Başkan Vekili Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da konuşma yaptı. Oturumlarla devam eden çalıştay yarın sona erecek.

Programa üniversitelerin rektörleri, Van YYÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Aydın Görmez, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan, doktorlar, dekanlar, akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.