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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilo 560 Gram Ele Geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyonda toplam 127 kilo 560 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Beş kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 17:05
Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilo 560 Gram Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu İle Mücadele Devam Ediyor

Van'da 14-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelelerin sürdüğü vurgulandı.

Yakalanan Uyuşturucu Türleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu süreçte 82 kilogram skunk, 42 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ve 3 kilo 160 gram eroin ele geçirdi. Bu operasyonlar, şehirdeki uyuşturucu ticaretini önlemek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gözaltılar ve Adli İşlem

Yürütülen operasyonlar sonucunda toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğini belirtiyor.

Van'da 14-27 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 14-27 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 14-27 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da 14-27 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 127 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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