Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 29 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu ile Mücadele: 29 Şüpheli Gözaltında

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcıları olarak bilinen "torbacı"lara yönelik düzenlendi.

Açıklama ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 22-26 Mayıs tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda;

46,22 gram esrar,

24 gram sentetik uyuşturucu,

92 uyuşturucu hap,

3,2 gram sentetik kannabinoid,

44 sentetik ecza hapı

ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu başarılı operasyon, Van'da uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli gözaltına alındı. 22-26 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 46,22 gram esrar, 24 gram sentetik uyuşturucu, 92 uyuşturucu hap, 3,2 gram sentetik kannabinoid ve 44 sentetik ecza hap ele geçirildi.