Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Şüpheli Gözaltında

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Maddeler

25 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında, gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yapılan operasyonlarda, toplamda 67,05 gram sentetik kannobinoid, 218,49 gram skunk, 109,65 gram eroin, 1 gram kokain, 29 sentetik ecza hap, 79,15 gram esrar ve 2,01 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli İşlemleri

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek suçlarından işlem yapılırken, 34 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlemler gerçekleştirildi.

