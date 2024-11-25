Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 36 Kilo 500 Gram Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van'da düzenlenen operasyonlarda 36 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Çalışmaları

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17-24 Kasım tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 20 kilogram eroin ve 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltılar ve Adli İşlem

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

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